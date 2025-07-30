США не гарантировали балтийским странам сохранение военного присутствия — Эстония

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы посетили Пентагон для встречи с новым главой Минобороны США Питом Хегсетом.

Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает Bloomberg.

Трамп готовит сокращение контингента США в Европе: что известно

Во время переговоров Соединенные Штаты не предоставили балтийским странам гарантий по сохранению своего военного присутствия в регионе.

Сейчас смотрят

По словам Певкура, США пообещали предупреждать союзников по НАТО о любых изменениях, в том числе и относительно возможного вывода американских войск из Европы.

— Было взято обязательство, что одноразовое решение не будет принято таким образом, чтобы оно стало неожиданностью для Европы. Это будет обсуждаться, — отметил министр.

Во время встречи балтийские министры подчеркнули важность американского военного присутствия для сдерживания России.

— Наше послание Пентагону было четким. Вам нужно быть там, где есть угроза, и союзникам мудро держаться вместе и держать главную дверь НАТО закрытой, — сказал Певкур.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил о возможном сокращении контингента американских войск в Европе. По его словам, из стран НАТО на европейском континенте могут вывести около 80 тысяч солдат. Кроме того, Вашингтон требует от союзников увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.