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Евгения Мороз, редактор ленты новостей
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США не гарантировали балтийским странам сохранение военного присутствия — Эстония

Вывод американских войск из Европы: реакция Эстонии, Латвии и Литвы
Фото: Getty Images

Министры обороны Эстонии, Латвии и Литвы посетили Пентагон для встречи с новым главой Минобороны США Питом Хегсетом.

Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, передает Bloomberg.

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Во время переговоров Соединенные Штаты не предоставили балтийским странам гарантий по сохранению своего военного присутствия в регионе.

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По словам Певкура, США пообещали предупреждать союзников по НАТО о любых изменениях, в том числе и относительно возможного вывода американских войск из Европы.

— Было взято обязательство, что одноразовое решение не будет принято таким образом, чтобы оно стало неожиданностью для Европы. Это будет обсуждаться, — отметил министр.

Во время встречи балтийские министры подчеркнули важность американского военного присутствия для сдерживания России.

— Наше послание Пентагону было четким. Вам нужно быть там, где есть угроза, и союзникам мудро держаться вместе и держать главную дверь НАТО закрытой, — сказал Певкур.

Напомним, президент США Дональд Трамп ранее заявил о возможном сокращении контингента американских войск в Европе. По его словам, из стран НАТО на европейском континенте могут вывести около 80 тысяч солдат. Кроме того, Вашингтон требует от союзников увеличить оборонные расходы до 5% ВВП.

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