США грозит Китаю 100% пошлинами из-за закупки нефти из РФ

Министр финансов США Скотт Бессент заявил во вторник, что предупредил представителей Китая о возможных жестких тарифах, если Пекин и дальше будет закупать подпадающую под санкции российскую нефть.

Об этом сообщает Reuters.

США предостерегли Китай от закупки российской нефти

По его словам, эти ограничения могут быть реализованы в соответствии с новым законодательством, которое рассматривается в Конгрессе США.

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Об этом Бессент сообщил в завершение проходивших в Стокгольме двухдневных торговых переговоров между США и Китаем.

Американский чиновник подчеркнул, что в ответ услышал от китайской стороны, что Пекин намерен защищать свой энергетический суверенитет.

Кроме этого, Бессент также высказал официальную позицию США по закупкам Китаем иранской нефти, которая также подпадает под международные санкции.

Отдельно министр обратил внимание на экспорт товаров двойного назначения из Китая в Россию.

По его словам, объем таких поставок превысил 15 миллиардов долларов, что по оценке США способствует продолжению военных действий Москвы против Украины.

Ранее сообщалось, что во время торговых переговоров в Стокгольме между Китаем и США может быть продолжено перемирие в таможенных ограничениях еще на 90 дней.

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