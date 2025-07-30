Трамп ввел 50% пошлины на импорт продукции из меди в США

Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ о введении 50-процентной пошлины на отдельные виды импортной продукции из меди.

В Белом доме объяснили, что решение принято из соображений национальной безопасности, пишет Reuters.

Трамп ввел 50% пошлину на импорт меди

Пошлина начнет действовать с 1 августа и будет касаться полуфабрикатной медной продукции и изделий, которые имеют высокое содержание меди.

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При этом новые тарифы не будут распространяться на медное сырье, в частности медные руды, концентраты, штейны, медный лом и т.д.

Введение пошлины стало результатом расследования, начатого в феврале по поручению президента Трампа в рамках раздела 232 закона о расширении торговли.

Этот механизм позволяет принимать торговые меры, если импорт угрожает безопасности США.

Кроме пошлин, указ также предусматривает шаги в поддержку внутреннего производства.

В частности, 25% высококачественного медного лома, произведенного на территории США, обязательно должно оставаться в стране для продажи на внутреннем рынке.

Напомним, 10 июля Трамп анонсировал введение с 1 августа тарифа в 50% на импорт продукции из меди.

— После получения надежной оценки национальной безопасности я объявляю о 50% тарифе на медь, который вступит в силу 1 августа 2025 года, — написал Трамп в соцсети The Truth Social.

Президент обвинил в упадке медной промышленности США предыдущие администрации.

Он подчеркнул, что медь является критически важной для производства полупроводников, самолетов, аккумуляторов для электромобилей и военной техники.

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