Трамп ввел 50% пошлины на импорт продукции из меди в США
Президент США Дональд Трамп 30 июля подписал указ о введении 50-процентной пошлины на отдельные виды импортной продукции из меди.
В Белом доме объяснили, что решение принято из соображений национальной безопасности, пишет Reuters.
Трамп ввел 50% пошлину на импорт меди
Пошлина начнет действовать с 1 августа и будет касаться полуфабрикатной медной продукции и изделий, которые имеют высокое содержание меди.
При этом новые тарифы не будут распространяться на медное сырье, в частности медные руды, концентраты, штейны, медный лом и т.д.
Введение пошлины стало результатом расследования, начатого в феврале по поручению президента Трампа в рамках раздела 232 закона о расширении торговли.
Этот механизм позволяет принимать торговые меры, если импорт угрожает безопасности США.
Кроме пошлин, указ также предусматривает шаги в поддержку внутреннего производства.
В частности, 25% высококачественного медного лома, произведенного на территории США, обязательно должно оставаться в стране для продажи на внутреннем рынке.
Напомним, 10 июля Трамп анонсировал введение с 1 августа тарифа в 50% на импорт продукции из меди.
— После получения надежной оценки национальной безопасности я объявляю о 50% тарифе на медь, который вступит в силу 1 августа 2025 года, — написал Трамп в соцсети The Truth Social.
Президент обвинил в упадке медной промышленности США предыдущие администрации.
Он подчеркнул, что медь является критически важной для производства полупроводников, самолетов, аккумуляторов для электромобилей и военной техники.