Трамп заявил, что украинские беженцы смогут остаться в США до окончания войны

Президент США Дональд Трамп заявил, что украинцам, бежавшим от войны и находящимся в США, разрешат оставаться в стране до завершения боевых действий.

Об этом сообщает Kyiv Post.

Изменение позиции в отношении украинских беженцев

Президент Соединенных Штатов заявил о готовности работать с украинцами, прибывшими в США в статусе беженцев.

Сейчас смотрят

— Мы будем. К нам прибыло много людей из Украины, и мы работаем с ними, — отметил Трамп.

Это заявление стало неожиданностью, учитывая последовательную жесткую риторику администрации Трампа в отношении иммиграции, в частности в отношении программ, инициированных предыдущей администрацией.

С момента возвращения к власти в январе 2025 года команда Трампа активно пересматривает гуманитарные инициативы, включая те, которые предоставляли украинцам временную защиту в США.

Программа “Объединяемся за Украину”

Одной из таких инициатив была программа Объединяемся за Украину (U4U), созданная при президентстве Джо Байдена в апреле 2022 года.

Она позволяла американцам-спонсорам приглашать украинцев и членов их семей в США на срок до двух лет в рамках гуманитарной амнистии.

Этой программой воспользовались более 240 тысяч украинцев, спасаясь от полномасштабного вторжения России.

Однако с приходом новой администрации будущее программы оказалось под угрозой, вызвав беспокойство среди беженцев и их сторонников.

Политический аналитик и представитель американской организации Razom Дуг Клейн положительно воспринял изменение риторики президента.

— Очень обнадеживает, что президент Трамп признает, что украинцы, бежавшие от войны, хотят вернуться домой, — заявил Клейн в интервью Kyiv Post.

Он также подчеркнул, что поддержка Украины в войне напрямую связана с будущим беженцев.

— Предоставив Украине средства для защиты от России, он может обеспечить скорейшее окончание войны, чтобы люди могли вернуться домой и начать восстановление.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.