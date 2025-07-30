Есть много признаков, что война в Украине может быть приостановлена — Туск

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что существуют признаки, которые могут свидетельствовать о возможном приостановлении боевых действий в Украине в ближайшее время.

Об этом он сказал во время выступления в Технологическом институте Воздушных сил в Варшаве, сообщает TVP.

Дональд Туск заявил о возможной паузе в войне в Украине: что известно

— Есть хороший шанс, есть много признаков, указывающих на то, что российско-украинская война может быть по крайней мере приостановлена в ближайшем будущем. Но это никоим образом не меняет нашей ситуации, — сказал Туск.

Он подчеркнул, что независимо от развития событий на фронте, Польша должна быть готова к обороне. По его словам, страна не может терять ни одного часа в усилении своей армии.

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Заявление Туска прозвучало на фоне слов президента США Дональда Трампа, который на днях дал российскому диктатору Владимиру Путину 10 дней для заключения мирного соглашения с Украиной. В противном случае США введут вторичные санкции против Москвы. Ранее Трамп также сократил срок с 50 до 10 дней, подчеркнув свое разочарование позицией Кремля.

Напомним, 18 государств — членов Европейского Союза уже подали заявки на участие в новой оборонной программе SAFE (Security Action for Europe), общая сумма которых достигла не менее 127 миллиардов евро.

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