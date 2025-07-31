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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
3 мин.

Дроны атаковали радиозавод в Пензе, который производит средства связи для ВС РФ

завод у Пензі горить

В российском городе Пенза дроны в ночь на четверг, 31 июля, атаковали радиозавод, который специализируется на производстве современных средств связи для Вооруженных сил РФ.

Об этом сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрей Коваленко.

Атака дронов на радиозавод в Пензе

Коваленко отметил, что атакованный дронами завод в Пензе специализируется на производстве современных средств связи для ВС РФ, в частности мобильных комплексов управления, системы автоматизированного боевого управления, а также командно-штабных машин на базе бронетехники.

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Кроме того, завод производит радиостанции для Сухопутных войск, Воздушно-десантных войск и Ракетных войск стратегического назначения российской армии.

По словам Коваленко, радиозавод в Пензе является важным предприятием ВПК России.

Российские Telegram-каналы писали, что местные жители в Пензе слышали взрывы, после чего был виден пожар с черным дымом на одном из промышленных объектов.

Российский губернатор Пензенской области Олег Мельниченко утверждал, что жертв и разрушений якобы нет. В то же время он писал, что на территории предприятия произошел пожар, который ликвидируют.

В этой области РФ “в целях безопасности” действуют временные ограничения мобильного интернета. По словам Мельниченко, это якобы помогает россиянам подавлять дроны.

Радиозавод в Пензе на карте

карта Пенза

Скриншот: Google Maps

АО Радиозавод (Пенза) – одно из ведущих российских предприятий в сфере радиоэлектроники, входящее в холдинг Роселектроника госкорпорации Ростех.

Завод выпускает системы автоматизированного управления для ПВО, артиллерии и береговых сил, включая мобильные командные пункты, системы радиолокационной обработки и командные пункты на шасси Тор и Тунгуска.

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