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Ирина Гамалий, редактор сайта
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Трамп хочет достичь прекращения войны в Украине до 8 августа — США в ООН

Соглашение о прекращении войны должно быть заключено до 8 августа — Трамп
Фото: Getty Images

Президент США Дональд Трамп настаивает на том, чтобы соглашение о прекращении войны между РФ и Украиной было достигнуто до 8 августа.

Об этом заявил представитель Соединенных Штатов Джон Келли во время заседания Совета Безопасности ООН в четверг, 31 июля, пишет Reuters.

Соглашение о прекращении войны должно быть заключено до 8 августа

 — И Россия, и Украина должны начать переговоры о прекращении огня и достижении устойчивого мира. Пришло время заключить соглашение. Президент Трамп четко дал понять, что это должно быть сделано до 8 августа, — заявил Келли.

Он добавил, что Соединенные Штаты готовы ввести дополнительные меры для обеспечения мира.

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Напомним, 28 июля президент США пересмотрел условия своего ультиматума относительно вторичных тарифов для российского диктатора Путина.

Срок, отведенный на достижение мира с Украиной, был сокращен с 50 дней до 10-12.

В ответ на это заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что такое требование является «шагом к войне» между Соединенными Штатами и Россией.

Трамп резко ответил на угрозы со стороны Медведева и отметил, что подобные заявления опасны.

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