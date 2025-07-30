В Сенат внесен законопроект о фонде финансирования оружия Украине — WSJ

Сенаторы-республиканцы Роджер Уикер и Джим Риш подготовили законопроект, предлагающий создание специального фонда, который бы наполнялся взносами европейских союзников Украины для финансирования поставок американского вооружения.

Об этом сообщил The Wall Street Journal.

Что предусматривает законопроект о мире

Законопроект о мире (Peace Act) от ведущих республиканцев Сената (Викер возглавляет Комитет Сената по вооруженным силам) предусматривает создание фонда в Казначействе США для приема денег от союзников.

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Ожидается, что взносы европейских партнеров составят от $5 млрд до $8 млрд в год.

Эти средства Пентагон сможет использовать для оплаты заказов военным подрядчикам с целью пополнения запасов американской военной техники.

Это упростит передачу имеющегося оборудования в Украину.

— Закон о мире, предложенный сенаторами Роджером Викером (республиканец от штата Миссисипи) и Джимом Ришем (республиканец от штата Айдахо), предоставляет самый детальный на сегодняшний день план того, как Трамп может реализовать свой новый план вооружить Киев за европейские средства после того, как его усилия по быстрому прекращению войны в Украине потерпели неудачу, — пишет издание.

Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил 14 июля, что одна из стран готова передать Украине до 17 зенитно-ракетных комплексов Patriot.

На встрече с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте Трамп добавил, что Германия предоставит Украине значительное количество вооружения, включая ЗРК Patriot.

Трамп также говорил, что еще несколько стран, которые располагают системами Patriot, готовы передать их Украине.

Соединенные Штаты в будущем возместят союзникам эти потери, изготовив для них новые зенитно-ракетные комплексы.

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