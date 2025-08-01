Четыре танкера, перевозящие нефть из РФ, застряли у побережья Индии — Bloomberg

Согласно спутниковым данным, четыре танкера с российской нефтью застряли у берегов Индии из-за отказа местных нефтеперерабатывающих заводов принимать грузы.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Почему Индия не принимает российские танкеры

Согласно данным навигационного мониторинга, два танкера — Achilles и Elyte — стоят на якоре недалеко от порта Джамнагар.

Сейчас смотрят

Оба судна загрузили нефть сорта Urals в российских портах Приморск и Усть-Луга еще в конце июня.

Планировалось, что разгрузка состоится в начале августа. Каждое судно перевозит около 700 тыс. баррелей нефти.

Однако эти танкеры входят в санкционные списки ЕС и Великобритании, что значительно затрудняет их обработку в портах и делает сотрудничество с ними рискованным для индийских компаний.

Кроме них, еще два судна — Destan и Horae — также находятся у индийского побережья, ожидая возможности разгрузки.

Они транспортируют нефть Urals, загруженную из РФ в период с 24 июня по 1 июля.

Destan также подпадает под западные санкции и, вероятно, направляется в порт Сикка.

В свою очередь, Horae не находится под санкционным давлением, но до сих пор не имеет определенного пункта назначения.

Ранее агентство Reuters сообщало, что индийские государственные нефтеперерабатывающие компании приостановили закупки российской нефти на прошлой неделе из-за снижения скидок и давления со стороны США.

Напомним, что в конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении пошлин до 25% для Индии из-за того, что она покупает нефть и оружие у России.

Стоит отметить, что в первой половине 2025 года Россия оставалась главным поставщиком нефти в Индию, на нее приходилось 35% общего объема импорта энергоресурсов страны.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.