Путин еще в 1994 году высказывал претензии на Крым и Восток Украины – МИД Германии

Российский диктатор Владимир Путин еще в 90-х посягал на территории Украины.

Путин хотел напасть на Украину еще в 90-х

Согласно архивным материалам немецкого МИД, еще в январе 1994 года Владимир Путин озвучивал территориальные претензии на Крым, Восток Украины и Северный Казахстан, называя эти территории “частью России”.

Об этом сообщило немецкое издание Der Spiegel, ссылаясь на дипломатические документы, только что обнародованные в новом томе сборника Документы о внешней политике ФРГ, публикуемого Институтом новейшей истории в Мюнхене.

Сейчас смотрят

В записке генерального консула ФРГ в Санкт-Петербурге от 14 января 1994 года говорится, что Путин “отчетливо” подчеркивал свое убеждение, будто эти регионы “никогда не были заграницей для России”.

Он также утверждал, что “россиянину невозможно объяснить, почему эти земли принадлежат другой стране”.

Путин, занимавший тогда руководящие должности в администрации мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака, отмечал, что “западные государства плохо осведомлены”, когда трактуют такие заявления как проявление империализма и считают это “оправданным восприятием российских интересов”.

Генеральным консулом ФРГ в Санкт-Петербурге в те годы был Эберхард фон Путткамер, возглавлявший диппредставительство с 1991 по 1995 год. Он скончался в 2019 году.

Напомним, недавно стало известно, что представители Соединенных Штатов и России тайно встречались в Швейцарии для неофициальных обсуждений войны в Украине за последние месяцы.

Подробнее об этом – читайте в материале на Фактах ICTV.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.