США и НАТО обсуждают новый механизм поставки оружия Украине

США, страны-члены НАТО и Украина разрабатывают новый механизм оказания военной помощи, по которому европейские союзники будут оплачивать поставки американского оружия.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на несколько источников.

Новый подход к военной помощи: что известно

План предусматривает, что Украина будет формировать перечень приоритетного вооружения в траншах примерно по 500 миллионов долларов, а союзники — координируемые новым генсеком НАТО Марком Рютте — будут определять, кто из них предоставит или оплатит конкретные позиции.

Сейчас смотрят

Ожидается, что при таком подходе Украина сможет получить оружия на сумму около 10 миллиардов долларов. По словам одного из европейских чиновников, это только начало, но Альянс стремится достичь именно такого объема помощи.

Американские источники отмечают, что такая схема позволит избежать задержек, связанных с бюрократическими процедурами продажи оружия, однако предусматривает предварительную оплату странами НАТО.

Технические детали, в частности механизм перечисления средств США, пока еще прорабатываются.

Напомним, 18 государств — членов Европейского Союза уже подали заявки на участие в новой оборонной программе SAFE (Security Action for Europe), общая сумма которых достигла не менее 127 миллиардов евро.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.