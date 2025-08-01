Трамп назвал потери РФ с начала года

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп назвал потери российской армии с начала 2025 года.

Какие потери РФ с начала 2025 года: заявление Трампа

В своей социальной сети Truth Social американский президент заявил, что с начала 2025 года войска РФ потеряли 112,5 тыс. личного состава. Среди них — почти 20 тыс. российских военных в июле.

— Мне только что сообщили, что почти 20 тыс. российских солдат погибли в этом месяце в бессмысленной войне с Украиной, — отметил Трамп.

Однако Украина также сильно пострадала, утверждает президент США. По есло словам, потери нашей страны якобы составляют около 8 тыс. защитников с 1 января 2025 года, однако в это количество не входят пропавшие без вести военные.

Сейчас смотрят

Трамп добавил, что на территории Украины погибли местные жители из-за атак российских ракет на Киев и другие населенные пункты.

В то же время президент США повторил свое заявление о том, что этой войны никогда не должно было быть. По его словам, это война не Трампа, а его предшественника — Джо Байдена.

— Я здесь просто для того, чтобы посмотреть, смогу ли я ее остановить, — резюмировал Дональд Трамп.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.