Какая минимальная зарплата в Германии 2025: кто и сколько получает

В Германии с января 2025 года произошло повышение минимальной зарплаты. Это делается для того, чтобы обеспечить достойные условия труда и жизни работников и сохранить экономическую стабильность.

Какая минимальная зарплата будет в Германии в 2025 году — читайте на Фактах ICTV.

Какая годовая зарплата в Германии — статистика

По данным Федерального статистического ведомства, у сотрудников работающих на полную ставку в Германии, зарплата составляет €52 159 до вычета налогов и с учетом дополнительных выплат (например, к отпуску или Рождеству). Это медианное значение, согласно которому половина немецких работников получила в совокупности за год эту сумму или больше. У другой половины доход был меньше. Если брать не медианный, а среднеарифметический показатель, то он превышает €62 тыс.

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Такую разницу между медианной и средней зарплатой аналитики объясняют тем, что особенно высокие заработки небольшой группы трудящихся влияют на средний показатель в сторону увеличения.

Самые высокооплачиваемые работники в Германии (1%) имеют годовой заработок более €213 тыс. Примерно треть получают за год около €66 тыс, а еще треть — около €42 тыс или меньше. 10% работающих в Германии на полную ставку получают €32 526 брутто и меньше.

Минимальная зарплата в Германии в 2025 году: размер

Германия приняла много украинцев, выехавших из страны из-за войны. Большинство из них не знают немецкого языка, поэтому могут рассчитывать только на минимальную заработную плату. Давайте разберемся, какой будет минимальная зарплата в Германии в 2025 году.

Минимальная зарплата (mindestlohn) — это законодательно установленный уровень оплаты труда, который распространяется на всех работников в Германии, независимо от федеральной земли, где они работают.

В некоторых отраслях также действуют отраслевые минимальные зарплаты, установленные коллективными соглашениями, например для работников в сфере ухода или временной работы.

Повышение происходило поэтапно. С 1 января 2025 года минимальная заработная плата в Германии выросла до €12,82 в час, то есть 549 грн, что обеспечивает месячную зарплату примерно €2230 брутто для работников на полный рабочий день.

Стоит отметить, что минимальная зарплата в Германии определяется на уровне брутто, то есть без вычета налогов и социальных взносов. Реальная сумма, которую работник получает на руки, значительно меньше и зависит от многих факторов, таких как налоговая категория, семейное положение или его место жительства.

Например, месячная зарплата работника на минимальной ставке, работающего 40 часов в неделю, составляет около €2230,68 брутто (95 529 грн). Согласно калькулятору зарплат Fundacji Hansa Böcklera, работник, проживающий в Баден-Вюртемберге, не имеющий детей, не платящий церковного налога, застрахованный в государственной системе и относящийся к первой налоговой категории, получит примерно €1608,37 нетто (68 878 грн). Однако эти цифры могут меняться в зависимости от индивидуальных обстоятельств.

То есть ставки заработной платы в Германии всегда брутто. Разница между валовым и чистым вознаграждением существенно влияет на фактический доход работников.

Чтобы человеку было легче рассчитать свою минимальную заработную плату, он может воспользоваться онлайн-калькулятором Stiftung Warentest. Для этого необходимо ввести общую сумму и предоставить информацию о семейном положении. После ввода данных система сообщит, каким будет суммарный доход.

Заметим, что общая установленная законом минимальная заработная плата применяется независимо от того, как часто и сколько часов человек работает. Это касается и людей, которые работают по комиссионному принципу, то есть Minijob.

Minijob (миниджоб) — это вид неполной занятости, при котором зарплата не превышает определенной фиксированной суммы в месяц. Такая форма занятости популярна среди студентов и тех, кто ищет гибкий график работы. Но при Minijob существует ограничение по доходу. В 2025 году, после повышения, он равен €556 (23 811 грн).

Чтобы не превысить лимит, лицо с самой низкой зарплатой может работать на Minijob до 43 часов в месяц. Такой вид занятости подходит для людей, которые ищут дополнительный заработок, гибкий график или пенсионерам.

Также с 2025 года изменился диапазон доходов для сниженных социальных взносов. Теперь он будет составлять от €556,01 до €2000, то есть от 23 811 грн до 85 650 грн.

Также в этом году выросли взносы на медицинское страхование на 0,6 %. Например, семьи с двумя детьми и доходом брутто в €2500 в месяц будут платить более высокие взносы на медицинское страхование, чем семьи без детей. Они платят более высокие взносы на медицинское страхование, но не получают выгоды от налоговых изменений, поскольку не платят налогов.

Какой размер минимальной заработной платы по разным специальностям

К отраслям с самыми низкими зарплатами в Германии относятся — транспорт и логистика, сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство, ремесло, садоводство, культура, спорт и досуг.

Ставки минимальной зарплаты в 2025 году ориентировочно такие:

педагогический персонал — €16,19 (693 грн);

квалифицированные медсестры — €16,50 (706 грн), помощник медсестры — €15,50 (664 грн);

электрик — €11,90 (510 грн);

кровельщик без квалификации — €12,40 (531 грн), подмастерье — €13,60 (582 грн);

уборщица в офисе — €10,80 (463 грн);

инкассатор — €14,42 (617 грн);

смотритель за пожилыми и больными людьми — €11,35 (484 грн).

Больше информации о поиске работы в Германии по ссылке.

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