Камбоджа номинирует Трампа на Нобелевскую премию мира за соглашение с Таиландом

Камбоджа намерена выдвинуть кандидатуру президента США Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира за его усилия по заключению соглашения о прекращении огня, которое помогло положить конец пограничной войне с Таиландом.

Об этом сообщает издание The Hill.

Камбоджа выдвинет Трампа на Нобелевскую премию мира

Вице-премьер-министр Камбоджи Сун Чантхол в интервью The Wall Street Journal заявил, что Пномпень подаст кандидатуру Трампа в Норвежский Нобелевский комитет.

Сейчас смотрят

– Он должен получить Нобелевскую премию не только за свою работу в Камбодже, но и в других странах, – сказал Чантхол.

Ранее американский президент предупредил, что если пограничные бои между Камбоджей и Таиландом не прекратятся в ближайшее время, ни одна из этих стран не заключит торгового соглашения с США.

В понедельник Трамп провел беседу с премьерами Таиланда и Камбоджи, заявив, что страны достигли перемирия и мира.

После достижения перемирия пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт написала в социальной сети X, что Трамп “сделал это возможным”. В посте она добавила: Дайте ему Нобелевскую премию мира!

Перемирие между Таиландом и Камбоджей было заключено в Малайзии.

В переговорах участвовали представители правительства США. В результате войны между двумя странами погибло не менее 45 человек, а более 300 тыс. жителей с обеих сторон были вынуждены покинуть свои дома.

Напомним, в июне Пакистан рекомендовал кандидатуру Трампа на получение Нобелевской премии мира за его «решительное вмешательство» во время недавнего кризиса между Индией и Пакистаном.

А в начале июля Трампа на Нобелевскую премию мира выдвинул премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.