Россия потеряет способность финансировать войну – посол США при НАТО

Уже 8 августа президент США Дональд Трамп объявит о жестких тарифах и санкциях против России, если не будет достигнуто мирное соглашение с Украиной.

Об этом заявил посол США при НАТО Мэтт Уитакер в эфире Newsmax.

Трамп объявит о новых санкциях против РФ

— Президент Трамп, очевидно, понимает рычаги влияния лучше, чем кто-либо другой. 8 августа он собирается ввести действительно разрушительные тарифы и санкции против России, если не будет прекращения огня. Я назвал бы их сокрушительными, — сказал Уитакер.

По его словам, России приходится финансировать войну против Украины и платить около $100 тыс. новобранцам.

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— Потому что как они финансируют эту войну? Как они могут платить новобранцу, рядовому в их армии, который, скорее всего, пойдет на фронт и погибнет после двух недель ограниченной подготовки? Им приходится платить эквивалент 100 тыс. американских долларов, чтобы они пошли воевать, — подчеркнул посол.

Суть в том, что кремлевскому диктатору Владимиру Путину нужно продавать российскую нефть, обратил внимание Уитакер.

По его словам, Путин продает нефть Китаю, Индии и Бразилии — эти страны сейчас испытывают довольно значительное влияние от того, что они ведут бизнес с Россией.

— У России не останется друзей. У нее не останется торговых партнеров. Их возможности финансировать эту войну закончатся. В конце концов, это нужно, — резюмировал посол США при НАТО.

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