Гражданские в Газе не должны страдать из-за преступлений ХАМАС — Сибига

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал группировку ХАМАС немедленно сложить оружие, освободить заложников и обеспечить допуск гуманитарной помощи к гражданскому населению Газы.

Об этом он написал в соцсети X.

Украина осудила обращение ХАМАС с заложниками: что известно

— Бесчеловечное обращение ХАМАСа с израильскими заложниками заслуживает самого решительного осуждения. Население Газы не должно продолжать страдать из-за отвратительных преступлений ХАМАСа, — заявил Сибига.

Он подчеркнул, что полное прекращение огня должно оставаться главным приоритетом.

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Ранее ХАМАС обнародовал видео израильского заложника Эвьятара Давида, на котором тот выглядит истощенным и копает себе могилу.

После публикации этого видео канцлер Германии Фридрих Мерц и президент Франции Эмманюэль Макрон заявили, что ХАМАС не должен иметь никакой политической роли в будущем урегулировании на Ближнем Востоке.

Франция и Германия на этой неделе начали воздушные поставки гуманитарной помощи в сектор Газа.

Напомним, Дональд Трамп заявил, что Иран вмешивается в попытки достичь прекращения огня между Израилем и боевиками ХАМАС, посылая сигналы, которые могут сорвать переговоры.

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