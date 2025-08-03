НАТО рассматривает возможность размещения военного корпуса в Эстонии

НАТО рассматривает возможность размещения германо-нидерландского союзного корпуса на территории Эстонии.

Как сообщает эстонский телеканал ERR, в случае одобрительного решения штаб будет расположен в городе Пярну.

НАТО рассматривает размещение войск на территории России

Окончательное решение ожидается к концу этого года. Речь идет о части масштабного стратегического плана Североатлантического союза, охватывающего зону ответственности в Балтийском регионе.

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По данным Минобороны Эстонии, планируется создание полноценной инфраструктуры для 100-200 военнослужащих: штабные здания, технические помещения и необходимые коммуникации.

– Это коснется не только наших союзников, выполняющих командные функции, но и эстонских военнослужащих, включая срочников. Для Сил обороны это стратегически значимый шаг, – подчеркнул министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

Пярну рассматривается как оптимальное место размещения из-за наличия порта, аэродрома, железной дороги, автодорог и близости к Риге, что создает логистическое преимущество для развертывания сил.

Для реализации проекта правительство Эстонии уже предусмотрело 17 миллионов евро на строительство необходимой инфраструктуры.

Напомним, глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов сообщил, что Россия готовится к войне с НАТО на 2030 год.

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