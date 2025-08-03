В июле 2025 года финансовые учреждения Объединенных Арабских Эмиратов значительно усилили надзор за деятельностью российских компаний.

Об этом сообщает Служба внешней разведки.

ОАЭ усилили проверки бизнеса РФ из-за опасений санкций: что известно

По данным источников, около 30% предприятий из РФ получили уведомления об ограничении банковских операций или закрытии счетов.

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Причинами таких действий стали несоответствие заявленной деятельности финансовым потокам, ошибки в документах, отсутствие ответа на запросы банков, а также связи с лицами или странами, находящимися под санкциями. В частности, речь идет о нарушениях, связанных со странами из черного списка FATF.

Проверки активизировались после того, как в феврале 2024 года Великобритания ввела санкции против компаний из ОАЭ, которые способствовали обходу ограничений против России. Ситуация обострилась еще больше после принятия 18-го пакета санкций ЕС, в который впервые вошли эмиратские структуры, связанные с РФ.

Финансовые учреждения Эмиратов пытаются избежать повторного включения страны в серый список FATF, поэтому активно демонстрируют свою лояльность к глобальному санкционному режиму.

Напомним, украинская разведка получила секретную документацию о новейшей российской атомной подводной лодке — стратегическом ракетоносце К-555 Князь Пожарский проекта 955А Борей-А, который является одним из элементов ядерной триады РФ.

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