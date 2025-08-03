Вооруженные Trident и Tomahawk: что известно о лодках, которые передислоцировал Трамп

Президент США Дональд Трамп принял решение отправить две атомные подлодки в “соответствующие регионы”, которые эксперты воспринимают как сигнал России.

Какие атомные подлодки имеет США

О мощности этого маневра и его возможных последствиях в интервью Radio NV рассказал капитан 1-го ранга запаса, бывший заместитель начальника штаба ВМС Украины Андрей Рыженко.

– Я специально считал американские ядерные субмарины. Насчитал 44 действующих, еще 11 в стадии строительства. Все они стратегические, дизельного флота у США нет, – отметил Рыженко.

По его словам, наиболее опасны подводные лодки класса Огайо, которые способны нести до 20 баллистических ракет Trident с дальностью более 8 000 км.

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Вооружены термоядерными боеголовками, которые могут делиться на 8-10 частей, каждая с отдельной целью.

– 30% из этих субмарин постоянно находятся на патрулировании. Им не нужно приближаться к границам, чтобы выполнить задание, – объяснил эксперт.

Также США имеют многоцелевые подлодки класса Вирджиния, вооруженные ракетами Томагавк с дальностью более 2 000 км, и Лос-Анджелес, которые могут наносить удары по морским целям торпедами и теми же Томагавками.

– Эти субмарины могли получить новую задачу, а именно перейти поближе к районам патрулирования, что сокращает подлетное время ракет и усложняет работу систем ПВО России, – заметил Рыженко.

По его мнению, Дональд Трамп жестко отреагировал на несерьезные угрозы Дмитрия Медведева по поводу ядерного оружия.

– Трамп терпел, но когда увидел реальные угрозы, принял четкое решение. Это ответ не на шутку, а на серьезную безответственность, – подчеркнул эксперт.

Подводные ракеты США значительно опережают российские аналоги по точности, проверенности и поддержке боевых систем.

В частности, американская система целеуказания Link-1621 позволяет быстро передавать данные на любой объект в мире. У РФ таких технологий нет.

– Это не просто политический сигнал, а четкая демонстрация возможностей. Политики должны осознавать, что ядерное оружие – не предмет шуток, – подытожил Рыженко.

Ранее Факты ICTV рассказывали, какие атомные подлодки есть у США.

Что известно об американском вооружении — читайте в материале.

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