Сенат США ушел на августовские каникулы не приняв санкции против РФ

Американский Сенат ушел на августовский перерыв, так и не приняв законопроект о новых санкциях против России.

Сенат ушел в отпуск не приняв санкции против РФ

Как сообщает издание Тhe Нil, теперь решение об экономическом давлении на Кремль теперь полностью зависит от президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп объявил, что дает президенту РФ Владимиру Путину срок до 8 августа, чтобы прекратить войну против Украины.

Сейчас смотрят

В противном случае пригрозил санкциями против стран, покупающих российскую нефть.

Как предупредительный шаг США уже объявили о 25% тарифе на импорт из Индии, которая является одним из крупнейших покупателей российской энергии. Этот тариф должен вступить в силу уже 7 августа.

В ответ индийские нефтеперерабатывающие компании уже начали сворачивать импорт нефти из РФ.

Для сравнения: пока не рассматриваемый законопроект в Сенате предусматривает до 500% тарифов против тех, кто поддерживает экономику России во время войны.

– Если президент даже введет 100%, это уже будет серьезно. Но нужно бить по экономике России максимально жестко, – заявил сенатор Ричард Блументаль, соавтор санкционного законопроекта.

Сам Трамп заявил, что “возмущен” российскими обстрелами Украины и что Путин “его разочаровал”.

Также стало известно, что США перебросили атомные подлодки ближе к региону, как ответ на ядерные угрозы от Дмитрия Медведева.

Несмотря на это, многие демократы в Конгрессе не уверены, что Трамп действительно пойдет на жесткие шаги против Кремля.

Но даже сам факт дедлайна и упреждающих действий уже повлиял на международную ситуацию.

– Трамп был другом Путина, но теперь даже он ставит ультиматумы, – отметила сенатор Джин Шахин.

Ожидается, что после возвращения Конгресса в сентябре санкционный законопроект могут снова вынести на голосование.

В Сенате подчеркивают, что важно быть готовыми давить на Россию, если дипломатия снова провалится.

Напомним, президент США Дональд Трамп приказал передислоцировать две атомные подлодки в ответ на заявления заместителя главы Совета Безопасности Российской Федерации Дмитрия Медведева.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.