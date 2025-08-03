США стремятся к устойчивому миру и стоят бок о бок с Украиной — спикер Госдепа

Соединенные Штаты Америки выступают за достижение полного и всеобъемлющего прекращения огня в Украине.

Об этом заявила заместитель спикера Государственного департамента США Миньон Хьюстон в эфире издания Postimees.

США хотят остановить нападения на гражданских и инфраструктуру: что известно

— Эта администрация стремится к длительному, прочному, устойчивому миру в регионе. Мы хотим продолжать стоять бок о бок с Украиной, поскольку она призывает к всеобъемлющему прекращению огня, которое остановит любое нападение на гражданских, на критическую инфраструктуру, — подчеркнула Хьюстон.

Отметим, что такая позиция является заметной, поскольку после прихода к власти Дональда Трампа в США преобладали более сдержанные или нейтральные заявления относительно войны России против Украины. Это объяснялось стремлением достичь компромисса с Москвой.

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Напомним, США, страны-члены НАТО и Украина разрабатывают новый механизм предоставления военной помощи, по которому европейские союзники будут оплачивать поставки американского оружия.

Американские источники отмечают, что такая схема позволит избежать задержек, связанных с бюрократическими процедурами продажи оружия, однако предусматривает предварительную оплату странами НАТО.

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