The Telegraph: Решение Трампа по субмаринам — не стратегия, а сигнал Москве

Президент США Дональд Трамп заявил о намерении отправить две атомные подводные лодки в соответствующие регионы в ответ на ядерную риторику России.

Об этом сообщает The Telegraph.

Трамп пригрозил России ядерными подводными лодками: что известно

Этот шаг стал реакцией на угрозы заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, однако в США это расценили скорее как политическую демонстрацию, чем реальное изменение ядерной стратегии.

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Как пишет журналист The Telegraph Адриан Бломфилд, Путин на этот раз избегает симметричного ответа, что нетипично для него. Автор предполагает, что Кремль счел жест Трампа театральным.

— Если бы Путин придерживался собственной доктрины взаимности, российские подводные лодки уже направлялись бы к берегам США, — отмечает Бломфилд.

По мнению журналиста, настоящим адресатом этого сигнала является сам Владимир Путин — лидер, которого Трамп ранее хвалил, но сейчас разочарован его жесткой позицией по Украине.

Кроме того, Трамп угрожает новыми санкциями против России и дал Путину дедлайн до 8 августа для заключения мирного соглашения с Украиной. Кремль, впрочем, остается сдержанным, надеясь, что США изменят курс.

Напряженность обострилась после того, как Трамп и Медведев обменялись жесткими заявлениями в соцсетях. Трамп посоветовал Медведеву следить за словами, взамен Медведев упомянул о системе ядерного возмездия Мертвая рука, намекая на готовность РФ к ответным действиям.

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