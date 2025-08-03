В Румынии горел завод по изготовлению оружия и боеприпасов: власти подозревают диверсию

В Румынии две ночи назад прогремели взрывы и произошел масштабный пожар на Куджирском механическом заводе, где производят стрелковое оружие и боеприпасы.

Об этом пишет Radio Romania Actualitati.

Пожар на оружейном заводе в Румынии: что известно

Министр экономики Раду Мируца 2 августа побывал на месте происшествия и заявил, что не исключает возможности диверсии. Общий ущерб от пожара составляет более €400 тыс.

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К счастью, обошлось без жертв, поскольку на момент взрывов и начала пожара на заводе никого не было. Сообщается, что по меньшей мере 150 тыс. пулеметных патронов уничтожено в огне, а еще 250 тыс. могут быть непригодными для использования.

Причина взрывов до сих пор неизвестна. Правоохранители открыли уголовное дело и ведут расследование инцидента.

— Я заинтересован в том, чтобы выяснить, было ли там что-то спровоцировано, было ли это спровоцировано извне, или это было самовозгорание? Я понимаю, что обсуждаются все варианты, с большим или меньшим потенциалом подтверждения. Я жду результатов от Национального института криминалистики, – заявил Раду Мируца.

По его словам, довольно настораживает, что на оружейном заводе такое произошло и нельзя было это предупредить.

В то же время Раду Мируца отметил, что пожар не приведет к срыву контрактов на поставку вооружения.

Государственная оборонная компания Uzina Mecanica Cugir производит оружие различных калибров, автоматические и полуавтоматические пистолеты. Основана в 1799 году, во времена Габсбургской империи, как металлургический завод. В 2004 году компания разделилась на Uzina Mecanica Cugir и Fabrica de Arme.

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