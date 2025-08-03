Ночью дроны атаковали Адлер: пылает нефтебаза рядом с аэропортом Сочи

Ночью 3 августа в российском Адлере Краснодарского края прогремели взрывы — ударные дроны атаковали местную нефтебазу. Там сейчас бушует масштабный пожар.

Об этом сообщает телеграм-канал Astra.

Атака на Адлер сегодня: что известно

Местные жители сообщают, что горит адлерская нефтебаза Роснефть-Кубаньнефтепродук на улице Авиационной, расположенной недалеко от местного аэропорта.

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Аэропорт Сочи ранее сообщил о приостановке работы.

Мэр Сочи Андрей Прошунин подтвердил атаку и пожар на нефтебазе в Адлере. По его словам, горит резервуар с горючим.

Обломки от взрыва задели строения в гаражном кооперативе на улице Авиационной. Пострадавших предварительно нет.

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