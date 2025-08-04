Атака на аэродром Саки: дроны СБУ поразили пять российских истребителей
Служба безопасности Украины провела успешную ночную спецоперацию на военном аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщили в СБУ.
СБУ поразила 5 российских самолетов в Крыму: что известно
Беспилотники ЦСО А поразили пять российских истребителей, а также склад авиационного вооружения на территории аэродрома в Саках.
По данным СБУ, полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один получил повреждения. Также поражены три бомбардировщика Су-24. Стоимость одного Су-30СМ может достигать 35-50 миллионов долларов.
Авиабаза Саки является ключевой для российских операций в Черном море. В СБУ отметили, что эта операция стала очередным шагом к ослаблению военных возможностей оккупантов и напомнила врагу: на украинской земле безопасных мест для них нет.
Напомним, ночью 3 августа в российском Адлере Краснодарского края прогремели взрывы — ударные дроны атаковали местную нефтебазу.
Во время ночной атаки на Адлер в аэропорту Сочи пассажиров эвакуировали в укрытие, однако людям там не понравилось — некоторые жаловались на отсутствие воды и на отсутствие мест для сидения.
В Минобороны РФ заявили всего об одном сбитом за ночь беспилотнике в Краснодарском крае.