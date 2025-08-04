Укр Рус
Укр Рус
Популярные
Помощь малообеспеченным семьям с 1 августа: что стоит знать
Пенсии, социальная помощь и ВПЛ: глава Минсоцполитики анонсировал изменения
Всем сделал хорошо: Иво Бобул вспомнил свои четыре брака и самую большую ошибку
Не видим прогресса: Рубио об очередных переговорах с окружением Путина по Украине
Взрывы в Киеве 3 августа: враг атаковал столицу ракетами
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

Атака на аэродром Саки: дроны СБУ поразили пять российских истребителей

СБУ
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины провела успешную ночную спецоперацию на военном аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в СБУ.

СБУ поразила 5 российских самолетов в Крыму: что известно

Беспилотники ЦСО А поразили пять российских истребителей, а также склад авиационного вооружения на территории аэродрома в Саках.

Сейчас смотрят

По данным СБУ, полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один получил повреждения. Также поражены три бомбардировщика Су-24. Стоимость одного Су-30СМ может достигать 35-50 миллионов долларов.

Авиабаза Саки является ключевой для российских операций в Черном море. В СБУ отметили, что эта операция стала очередным шагом к ослаблению военных возможностей оккупантов и напомнила врагу: на украинской земле безопасных мест для них нет.

Напомним, ночью 3 августа в российском Адлере Краснодарского края прогремели взрывы — ударные дроны атаковали местную нефтебазу.

Во время ночной атаки на Адлер в аэропорту Сочи пассажиров эвакуировали в укрытие, однако людям там не понравилось — некоторые жаловались на отсутствие воды и на отсутствие мест для сидения.

В Минобороны РФ заявили всего об одном сбитом за ночь беспилотнике в Краснодарском крае.

Читайте также
Атака на аэродромы Кача и Саки: все о серии взрывов в Крыму
Крим

Связанные темы:

військовий літакКрымСБУ
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка

Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь