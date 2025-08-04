Атака на аэродром Саки: дроны СБУ поразили пять российских истребителей

Служба безопасности Украины провела успешную ночную спецоперацию на военном аэродроме Саки во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщили в СБУ.

СБУ поразила 5 российских самолетов в Крыму: что известно

Беспилотники ЦСО А поразили пять российских истребителей, а также склад авиационного вооружения на территории аэродрома в Саках.

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По данным СБУ, полностью уничтожен самолет Су-30СМ, еще один получил повреждения. Также поражены три бомбардировщика Су-24. Стоимость одного Су-30СМ может достигать 35-50 миллионов долларов.

Авиабаза Саки является ключевой для российских операций в Черном море. В СБУ отметили, что эта операция стала очередным шагом к ослаблению военных возможностей оккупантов и напомнила врагу: на украинской земле безопасных мест для них нет.

Напомним, ночью 3 августа в российском Адлере Краснодарского края прогремели взрывы — ударные дроны атаковали местную нефтебазу.

Во время ночной атаки на Адлер в аэропорту Сочи пассажиров эвакуировали в укрытие, однако людям там не понравилось — некоторые жаловались на отсутствие воды и на отсутствие мест для сидения.

В Минобороны РФ заявили всего об одном сбитом за ночь беспилотнике в Краснодарском крае.

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