Индия отреагировала на угрозы США из-за покупки российской нефти

После заявления президента США Дональда Трампа о намерении ввести высокие пошлины против Индии, Нью-Дели начал обвинять Соединенные Штаты и страны Европы в продолжении экономических отношений с Россией.

Об этом заявил спикер МИД Индии Рандхир Джайсвал в сети X.

Индия покупает российскую нефть ради дешевых энергоносителей

— На самом деле Индия начала импортировать нефть из России, потому что традиционные поставки были перенаправлены в Европу после начала конфликта (войны России против Украины, — Ред.). В то время США активно поощряли такой импорт Индией для укрепления стабильности мировых энергетических рынков, — пояснил Джайсвал.

Он подчеркнул, что правительство Индии вынуждено покупать российскую нефть с целью обеспечения “предсказуемых и доступных цен на энергоносители для индийских потребителей”.

Сейчас смотрят

Спикер МИД обвинил США и Евросоюз в том, что они сами не прекращают торговлю с Россией, несмотря на введенные ограничения.

Он отметил, что в случае западных стран такое сотрудничество “не является жизненно важной национальной необходимостью”.

По словам Джайсвала, в 2024 году объем товарооборота между Евросоюзом и Россией составил €67,5 млрд, а в 2023-м торговля услугами между ними достигла €17,2 млрд.

По его оценкам, это “больше, чем объем торговли Индии с Россией”.

Представитель МИД подчеркнул, что в 2024 году объем импорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны ЕС “достиг рекордного уровня” — 16,5 млн тонн.

Это превышает предыдущий рекорд 2022 года, который составлял 15,21 млн тонн.

Кроме того, по словам Джайсвала, США продолжают импортировать из Российской Федерации гексафторид урана, используемый в атомной отрасли, палладий для производства электрокаров, различные химикаты и удобрения.

— На этом фоне нацеленность на Индию является неоправданной и неразумной. Как и любая крупная экономика, Индия примет все необходимые меры для защиты своих национальных интересов и экономической безопасности, — заявил представитель МИД Индии.

Напомним, президент США Дональд Трамп пригрозил значительно повысить пошлины против Индии. Американский лидер также заявил, что власти в Дели демонстрируют полное безразличие к жертвам среди украинцев в результате агрессии России.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.