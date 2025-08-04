Мир может остановить войну: Ермак призвал к жестким санкциям против РФ

Мир может получить возможность положить конец полномасштабной войне, которую российский диктатор Владимир Путин ведет против Украины.

Об этом заявил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в своей статье для The Washington Post.

Как мир может закончить войну РФ против Украины

По словам Ермака, мир может прекратить войну в Украине в случае усиления давления на Россию на этой неделе.

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Глава Офиса президента предлагает ввести санкции против российских портов, государственных агентств Росатом и Роскосмос, а также отключить Газпромбанк от системы Swift для международных банковских переводов.

— Россия импортирует на миллиарды микрочипов и электроники, используемых в ее беспилотниках и ракетах, через Китай и другие меньшие страны Центральной Азии. Эти компоненты часто происходят из Запада, но попадают в Россию обходными торговыми путями и финансовыми лазейками, — отметил он.

Ермак объяснил, что Украина надеется на действия США по борьбе с уклонением от санкций.

В частности, двухпартийный законопроект Грэма-Блюменталя свидетельствует о весомом шаге к введению вторичных санкций против организаций в третьих странах, которые помогают финансировать российскую военную машину, утверждает Ермак.

Он обратил внимание, что президент США Дональд Трамп послал диктатору Путину безошибочный сигнал, сократив на прошлой неделе предварительный 50-дневный период на заключение мирного соглашения с Украиной до 10 дней.

— Трамп четко дал понять, что Россия вскоре столкнется с серьезными последствиями, если немедленно не сядет за стол переговоров, — подчеркнул Ермак.

По его мнению, сигналы США должны быть подкреплены решительными действиями, чтобы добиться прекращения войны России против Украины.

— Тысячи жизней зависят от успеха того, что будет дальше. Существуют инструменты, чтобы остановить Россию. Нужна только политическая воля использовать их точно и с силой, — утверждает глава Офиса президента.

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