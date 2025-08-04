Уиткофф может посетить Россию на этой неделе – Трамп
Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф может посетить Москву в среду или четверг на этой неделе.
Об этом Трамп сказал журналистам в воскресенье в аэропорту в штате Нью-Джерси.
Визит Уиткоффа в Россию: что известно
По словам американского лидера, инициатива встречи поступила от российской стороны, которая выразила желание встретиться со спецпосланником.
— Возможно, он поедет, думаю, на следующей неделе — в среду или четверг — в Россию. Они хотели бы его увидеть. Они попросили его о встрече, — заявил Дональд Трамп.
В то же время президент подчеркнул, что в настоящее время Уиткофф сосредоточен на выполнении гуманитарной миссии в секторе Газа, в частности на организации поставок продуктов питания для местного населения.
Трамп отметил, что основной задачей является обеспечение людей едой в условиях сложной гуманитарной ситуации.
Относительно возможных санкций против России, которые могут быть введены в пятницу, Трамп отметил, что россияне достаточно хорошо умеют избегать санкций, и назвал их “хитрецами”. Он подчеркнул, что для предотвращения новых ограничительных мер Москва должна заключить соглашение, которое положит конец человеческим жертвам.
Трамп также повторил свое заявление о том, что Россия теряет в войне значительно больше военных, чем Украина, ссылаясь на новые данные об огромном количестве погибших российских солдат.
О том, что Трамп планирует отправить спецпосланника Стива Уиткоффа, стало известно 1 августа.
Встреча должна состояться накануне нового дедлайна, установленного Кремлю для прекращения боевых действий против Украины.