Уиткофф может посетить Россию на этой неделе – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что его спецпосланник Стив Уиткофф может посетить Москву в среду или четверг на этой неделе.

Об этом Трамп сказал журналистам в воскресенье в аэропорту в штате Нью-Джерси.

Визит Уиткоффа в Россию: что известно

По словам американского лидера, инициатива встречи поступила от российской стороны, которая выразила желание встретиться со спецпосланником.

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— Возможно, он поедет, думаю, на следующей неделе — в среду или четверг — в Россию. Они хотели бы его увидеть. Они попросили его о встрече, — заявил Дональд Трамп.

В то же время президент подчеркнул, что в настоящее время Уиткофф сосредоточен на выполнении гуманитарной миссии в секторе Газа, в частности на организации поставок продуктов питания для местного населения.

Трамп отметил, что основной задачей является обеспечение людей едой в условиях сложной гуманитарной ситуации.

Относительно возможных санкций против России, которые могут быть введены в пятницу, Трамп отметил, что россияне достаточно хорошо умеют избегать санкций, и назвал их “хитрецами”. Он подчеркнул, что для предотвращения новых ограничительных мер Москва должна заключить соглашение, которое положит конец человеческим жертвам.

Трамп также повторил свое заявление о том, что Россия теряет в войне значительно больше военных, чем Украина, ссылаясь на новые данные об огромном количестве погибших российских солдат.

О том, что Трамп планирует отправить спецпосланника Стива Уиткоффа, стало известно 1 августа.

Встреча должна состояться накануне нового дедлайна, установленного Кремлю для прекращения боевых действий против Украины.

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