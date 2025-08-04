Большинство избирателей Трампа поддерживают жесткие санкции против РФ — опрос

Большинство избирателей президента США Дональда Трампа согласны с необходимостью жесткого курса против России из-за ее нежелания вести серьезные переговоры о мире в Украине.

Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного социологической компанией TargetPoint по заказу внепартийной консервативной организации The Vandenberg Coalition.

Об исследовании сообщила в Facebook посол Украины в США Оксана Маркарова.

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Избиратели Трампа поддерживают “мир благодаря силе”

По ее словам, опрос показывает, что избиратели Трампа в целом поддерживают доктрину президента “мир благодаря силе” и считают, что сильная Америка – это безопасная Америка.

Сторонники президента хотят, чтобы “Россия и другие противники США заплатили за свою агрессию”.

В частности, 87% опрошенных избирателей президента США назвали Россию угрозой американской безопасности, 74% согласились, что существует по крайней мере определенная вероятность того, что Россия вторгнется в другие страны.

— Кроме того, 88% респондентов по крайней мере “умеренно обеспокоены” сотрудничеством между Россией, Китаем, Ираном и Северной Кореей, причем 65% выразили, что они очень обеспокоены или чрезвычайно обеспокоены, – отметила посол.

Также 57% респондентов возлагают на президента РФ Путина вину за отсутствие мирного прогресса в Украине, а 76% – поддерживают введение санкций на экспорт российской нефти.

Трамп неоднократно угрожал ввести вторичные пошлины на покупателей российской нефти.

Напомним, согласно результатам опроса Emerson College Polling, который был проведен сразу после 50 дней Трампа на посту президента, рейтинг одобрения президента США несколько снизился. Причиной этого является беспокойство избирателей по поводу состояния экономики.

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