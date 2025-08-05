Доходы России от нефти обвалились на треть – Bloomberg

Налоги от продажи сырой нефти в России только за прошлый месяц снизились почти на 33% до 710,4 млрд рублей (8,9 млрд долларов).

Такие подсчеты, основанные на данных Минфина, опубликовал Bloomberg.

Обвал доходов от нефти в РФ: детали

Журналисты добавляют, что совокупные доходы от нефти и газа в РФ составили 787,3 миллиарда рублей, что на 27% меньше, чем месяц назад.

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Ожидается, что падение доходов от этих отраслей, составляющих около трети всего бюджета России, усилит давление на государственные финансы, которые уже и без того обременены огромными расходами на войну с Украиной.

Полномасштабная война продолжается уже четвертый год. Российская нефтяная промышленность сейчас является ключевой мишенью для западных санкций, которые направлены на ограничение поступления нефтедолларов в национальную казну.

Евросоюз планирует снизить предельную цену на российскую сырую нефть снова и запретить импорт нефтепродуктов, изготавливаемых из российской нефти. В то же время президент США Дональд Трамп угрожает новыми санкциями энергетическим потребителям России.

Согласно расчетам Bloomberg, доходы от продажи нефти в прошлом месяце выросли почти на 71%. Это увеличение отражает тот факт, что один из основных нефтяных налогов России — сбор на основе прибыли — уплачивается четыре раза в год в марте, апреле, июле и октябре.

Цены на эталонные нефти снизились на ежегодной основе, поскольку торговая политика Трампа угрожает замедлением мировой экономики, тогда как ОПЕК+ увеличивает добычу быстрее, чем ожидалось.

Как на российскую нефть повлияло укрепление рубля

Отмечается, что снижению доходов способствовало и укрепление рубля, ведь ревальвация означает, что нефтяные компании получают меньше рублей за каждый баррель, который они прокачивают и продают.

Так, в июне российская валюта торговалась в среднем по 78,7183 рубля за доллар США, что является самым высоким курсом за более чем два года благодаря тому, что процентные ставки оставались близкими к рекордному уровню.

В результате, по расчетам Bloomberg, производители нефти в РФ получили 4 711 рублей за каждый проданный баррель по сравнению с 6 127 рублями год назад.

Однако более низкие мировые цены на сырую нефть и нефтепродукты помогли правительству уменьшить субсидии, которые оно выплачивает российским нефтеперерабатывающим заводам, чтобы частично компенсировать разницу в ценах на топливо внутри страны и за рубежом, что является мерой, направленной на увеличение поставок бензина и дизельного топлива на внутренний рынок. В июле бюджет перечислил 59,9 миллиарда рублей субсидий, что на 58% меньше, чем год назад.

Источник : Bloomberg

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