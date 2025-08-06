Трамп намерен встретиться с Путиным на следующей неделе – NYТ
Президент США Дональд Трамп в разговоре с европейскими лидерами заявил о готовности встретиться с президентом России Владимиром Путиным на следующей неделе.
Потом он намерен провести трехстороннюю встречу с участием президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом пишет The New York Times со ссылкой на источники.
Трамп готов встретиться с Путиным
По информации издания, Трамп сделал это заявление 6 августа во время телефонного разговора с европейскими лидерами.
Он подчеркнул, что встреча должна состояться без участия представителей Европы. Собеседники Трампа с этим согласились.
Поддержали ли инициативу Трампа Зеленский и Путин – пока неизвестно.
В разговоре участвовали президенты США и Украины, премьер-министр Великобритании Кир Стармер, канцлер Германии Фридрих Мерц, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, вице-президент США Джей Ди Венс, госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стив Виткофф.
Ранее 6 августа Дональд Трамп сообщил в Truth Social, что специальный представитель Стивен Виткофф провел “чрезвычайно продуктивную встречу” с Путиным, в ходе которой был достигнут “большой прогресс”.
Трамп добавил, что США вместе с европейскими союзниками работают над прекращением войны между Россией и Украиной “в ближайшие дни и недели”.
После разговора с Трампом и европейскими лидерами президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия демонстрирует большую готовность к прекращению боевых действий, чем раньше.
По его мнению, давление на Кремль дает результаты.