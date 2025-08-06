Трамп примет лидеров Азербайджана и Армении для мирных переговоров

Президент США Дональд Трамп 8 августа планирует принять в Белом доме президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Николя Пашиняна для посредничества в заключении мирного соглашения между странами.

Об этом сообщает The Washington Post.

Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией

По словам источников издания, не исключено, что мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией может быть объявлено во время пятничной встречи лидеров этих стран с Трампом.

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Это стало бы историческим достижением для урегулирования конфликта, который длится десятилетиями.

Пресс-служба Пашиняна подтвердила его визит в США 7-8 августа.

По официальной информации, в Вашингтоне армянский премьер проведет двустороннюю встречу с Трампом с целью углубления стратегического партнерства Армения— США.

Также запланирована трехсторонняя встреча с участием премьер-министра Армении Николя Пашиняна, президента США Дональда Трампа и президента Азербайджана Ильхама Алиева.

Цель встречи — продвижение мира, благополучия и экономического сотрудничества в регионе.

В Баку пока официально не комментировали информацию The Washington Post о запланированной встрече и возможном подписании мирного соглашения между двумя кавказскими странами.

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