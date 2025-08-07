Кремль пытается сорвать мирные усилия США — ISW

Кремль пытается сорвать усилия США по склонению российского диктатора Владимира Путина к переговорам о прекращении войны в Украине.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).

Российские комментаторы провоцируют раскол в администрации Трампа

Эксперты обратили внимание, что российские комментаторы пытаются спровоцировать раскол внутри администрации президента США Дональда Трампа.

Сейчас смотрят

Цель — попытка избежать санкций США накануне объявленного лидером Белого дома дедлайна 8 августа по договоренностям о мире в Украине.

Российские государственные СМИ и прокремлевские издания распространили комментарии депутатов Государственной думы РФ, которые позиционировали Стива Уиткоффа как рационального участника переговоров между США и Россией, а Трампа — как иррационального.

Депутат Госдумы Григорий Карасин заявил, что надеется на конкретные, а не эмоциональные, как последние заявления Трампа, результаты встречи Уиткоффа с Путиным.

Алексей Чепа утверждал, что Трамп отправил Уиткоффа сгладить напряжение после ультиматумов о прекращении войны.

В ISW убеждены, что Кремль применяет подобные информационные тактики против администрации Трампа, чтобы подорвать текущие усилия Вашингтона заставить Путина принять участие в переговорах.

Россия также стремится заставить США пойти на односторонние уступки без предварительных условий по прекращению огня.

Напомним, что 8 августа истекает 10-дневный дедлайн Трампа для России по завершению войны в Украине.

Вчера, 6 августа, в Москву прибыл спецпосланник США Стив Уиткофф для переговоров с Путиным.

Подробности переговоров пока не разглашаются, однако стало известно, что на следующей неделе президент США может лично встретиться с российским лидером.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.