Кремль пытается сорвать мирные усилия США — ISW
Кремль пытается сорвать усилия США по склонению российского диктатора Владимира Путина к переговорам о прекращении войны в Украине.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Российские комментаторы провоцируют раскол в администрации Трампа
Эксперты обратили внимание, что российские комментаторы пытаются спровоцировать раскол внутри администрации президента США Дональда Трампа.
Цель — попытка избежать санкций США накануне объявленного лидером Белого дома дедлайна 8 августа по договоренностям о мире в Украине.
Российские государственные СМИ и прокремлевские издания распространили комментарии депутатов Государственной думы РФ, которые позиционировали Стива Уиткоффа как рационального участника переговоров между США и Россией, а Трампа — как иррационального.
Депутат Госдумы Григорий Карасин заявил, что надеется на конкретные, а не эмоциональные, как последние заявления Трампа, результаты встречи Уиткоффа с Путиным.
Алексей Чепа утверждал, что Трамп отправил Уиткоффа сгладить напряжение после ультиматумов о прекращении войны.
В ISW убеждены, что Кремль применяет подобные информационные тактики против администрации Трампа, чтобы подорвать текущие усилия Вашингтона заставить Путина принять участие в переговорах.
Россия также стремится заставить США пойти на односторонние уступки без предварительных условий по прекращению огня.
Напомним, что 8 августа истекает 10-дневный дедлайн Трампа для России по завершению войны в Украине.
Вчера, 6 августа, в Москву прибыл спецпосланник США Стив Уиткофф для переговоров с Путиным.
Подробности переговоров пока не разглашаются, однако стало известно, что на следующей неделе президент США может лично встретиться с российским лидером.