В США задержали военного за попытку передать России данные об Abrams

Американского солдата арестовали в городе Эль-Пасо штата Техас за попытку передать России конфиденциальную информацию об американских боевых танках M1A2 Abrams.

Об этом сообщают CNN и Министерство юстиции США.

Солдат Соединенных Штатов пытался помочь РФ

Федеральные прокуроры утверждают, что 22-летний Тейлор Адам Ли, действующий военнослужащий из Форт-Блисси с очень высоким уровнем доступа к секретной информации, предложил помощь России.

В июне военный отправил через интернет техническую информацию о танке M1A2 Abrams.

По словам прокуроров, Ли заявил:

— США недовольны мной за то, что я пытаюсь раскрыть их слабые места. Сейчас я даже готов добровольно помогать Российской Федерации любым способом.

В июле Ли пытался предоставить конфиденциальную информацию об уязвимости танков лицу, которое он считал российским шпионом.

В конце месяца он доставил то, что выглядело как часть танкового оборудования, на склад в Эль-Пасо.

После этого Ли отправил сообщение с текстом: Миссия выполнена.

Заместитель директора отдела контрразведки ФБР Роман Рожавский заявил, что Ли предоставил информацию в обмен на российское гражданство.

Помимо нарушения закона о шпионаже, он также обвиняется в попытке экспорта контролируемых технических данных без лицензии.

Командующий Контрразведкой армии США бригадный генерал Шон Стинчон назвал арест “тревожным напоминанием о серьезной угрозе” перед американской армией.

— Сегодняшний арест является предупреждением для всех, кто думает предать США, особенно для военнослужащих, которые присягали защищать нашу родину, — заявил Роман Рожавский, заместитель директора отдела контрразведки ФБР.

Напомним, что в конце июля Украина получила первую партию танков Abrams от Австралии.

Всего Австралия обязалась предоставить Украине 49 танков Abrams общей стоимостью $245 млн.

