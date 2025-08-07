Есть большая вероятность: Трамп прокомментировал возможность встречи с Зеленским и Путиным

Американский президент Дональд Трамп считает очень вероятным, что президент Украины Владимир Зеленский и кремлевский диктатор Владимир Путин согласятся встретиться в ближайшей перспективе.

Об этом Трамп сказал в ответ на вопрос журналистки во время общения в Белом доме.

Встреча Зеленского и Путина: что сказал Трамп

Так, журналистка спросила, какова вероятность того, что президент Зеленский и Путин встретятся для переговоров и когда это может произойти.

Дональд Трамп ответил, что есть очень большая вероятность, что Зеленский и Путин встретятся. А еще американский президент отметил, что провел очень хорошие переговоры с Путиным.

— Есть очень большая вероятность, что они (Зеленский и Путин) это сделают. И мы еще не определили, где. У нас сегодня были очень хорошие переговоры с президентом Путиным, и есть очень большая вероятность, что мы можем завершить этот раунд, который был долгим и продолжает быть долгим, но есть большая вероятность, что встреча состоится очень скоро, — сказал Дональд Трамп.

А еще американский президент отметил, что США уже завершили пять войн и уничтожили ядерный потенциал Ирана. Так Дональд Трамп указал на статус США в мире и подчеркнул, что американские вооруженные силы лучшие.

После встречи Путина и спецпосланника президента США Стива Уиткоффа Трамп в телефонных разговорах с европейскими лидерами сообщил, что хочет в ближайшее время — возможно, уже на следующей неделе — встретиться с Путиным. А затем Трамп хочет провести трехсторонние переговоры с российским диктатором и президентом Украины Владимиром Зеленским, сообщает CNN.

Двое чиновников Белого дома сообщили CNN, что Путин во время переговоров с Уиткоффом предложил провести встречу с Трампом. Отмечается, что помощники Трампа сразу же начали планировать эти встречи.

Место встречи еще не определено, но, по данным Белого дома, обсуждается несколько вариантов. Переговоры могут состояться уже на следующей неделе или в течение следующих двух недель.

Ранее государственный секретарь США Марко Рубио заявил, что проведение встречи между Трампом и Путиным будет зависеть от прогресса в достижении мира в Украине.

