MQM-172 Arrowhead: американский дрон, созданный по образцу Shahed

Американские специалисты создали беспилотный аппарат MQM-172 Arrowhead, который является улучшенной версией иранского дрона Shahed 136. Этот новый беспилотник уже был представлен профессиональному сообществу, однако подробности о его технических характеристиках пока не стали публичными.

О разработке сообщила аналитическая группа International Defence Analysis (IDA), которая опубликовала снимок MQM-172 Arrowhead в своем официальном аккаунте в соцсети X (ранее Twitter) в ночь на 7 августа.

The MQM-172 “Arrowhead” is the second and upgraded US made version modeled after the Iranian Shahed drone. ???? Via: @lfx160219 pic.twitter.com/NFy5BlIxja — International Defence Analysis (@Defence_IDA) August 7, 2025

Сейчас смотрят

MQM-172 Arrowhead: характеристики

По данным IDA, MQM-172 Arrowhead — это модернизированная американская версия, созданная по образцу иранского дрона Shahed 136, и это уже вторая версия такого типа беспилотника.

Известно, что эта модель больше по размерам и будет использоваться как беспилотник-мишень для оборонных систем.

Производитель объявил, что MQM-172 Arrowhead, цена на которые очень демократична, могут производиться в больших масштабах.

Что известно об американских аналогах Шахедов

Напомним, что ранее был представлен дрон LUCAS (Low-Cost Uncrewed Combat Attack System), созданный аризонской компанией SpektreWorks. Он разработан для имитации тактики и внешнего вида Shahed, с треугольным дельтаобразным крылом и поршневым двигателем.

Он должен служить учебной целью для тренировки ПВО, а также тестирования систем защиты от низкозатратных ударных дронов.

Основная цель создания — это обеспечить США и их союзников дешевой и эффективной платформой для массовых ударов, разведки и коммуникации.

LUCAS внешне похож на Shahed-136 и имеет характерное дельтаобразное треугольное крыло и оснащен поршневым двигателем.

Технические характеристики LUCAS:

Запуск: катапульта, запуск с транспортного средства, ракетный ускоритель

Полезная нагрузка модульная, включает ударные заряды, разведывательное и коммуникационное оборудование

Поддерживает 12V и 28V системы электропитания с возможностью переключения во время полета

Система управления совместима с мультидоменной сетью коммуникаций, обеспечивает связь и координацию между беспилотниками

Это одновременно ударный беспилотник, платформа для разведки, ретранслятор сигнала, учебная цель

Известно, что LUCAS базируется на платформе FLM 131 и весит менее 600 кг, что соответствует классу группы 3 беспилотных авиасистем. Запуск может происходить с помощью катапульты или ракетного ускорителя, что позволяет использовать дрон в различных условиях без необходимости в сложной инфраструктуре.

Дрон поддерживает различные варианты полезной нагрузки, а именно ударную, разведывательную, электронной войны и коммуникационную. Система управления позволяет переключать функции дрона во время полета, а питание обеспечивается как 12В, так и 28В источниками.

LUCAS интегрируется в сеть мультидоменной связи, где выполняет функции ретранслятора для поддержания связи в сложных боевых условиях.

Для чего используется американский аналог Шахедов LUCAS

Главное назначение LUCAS — это учебные цели для подготовки операторов противовоздушной обороны, а также тестирование и совершенствование систем ПВО.

Кроме того, дрон может выполнять боевые задачи в роли ударного аппарата, в частности массированные атаки на системы противовоздушной обороны врага.

Среди ключевых преимуществ — низкая стоимость производства и гибкость в применении, что делает его выгодным ответом на использование Россией и Ираном дешевых массовых ударных дронов.

Читайте также Что такое реактивный Шахед и в чем его опасность: новая угроза с неба

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.