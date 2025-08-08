Германия создает Совет по вопросам национальной безопасности
Германия делает шаги к созданию Совета национальной безопасности, чтобы повысить согласованность и эффективность своей политики в области безопасности.
Об этом сообщает dpa.
Согласование между министерствами уже началось
По информации агентства, работа над согласованием проекта между ведомствами уже стартовала.
Источники в правительстве сообщают, что регламент работы Совета планируют принять на заседании Кабмина, запланированном на 27 августа.
Штаб-квартира нового органа будет расположена в канцелярии канцлера, что позволит правительству принимать обоснованные решения и использовать стратегическое прогнозирование для выявления среднесрочных и долгосрочных угроз.
— Этот орган позволит правительству принимать обоснованные решения и использовать стратегическое прогнозирование для выявления среднесрочных и долгосрочных угроз, — сообщают правительственные источники.
Создание совета было включено в коалиционное соглашение между консервативным блоком ХДС/ХСС и левоцентристской Социал-демократической партией.
Совет возглавит канцлер, в его состав войдут ведущие министры, представители федеральных земель Германии и должностные лица союзных стран и организаций, включая Европейский Союз и НАТО.
Совет, сформированный по примеру подобных структур в США и Великобритании, будет заниматься широким спектром вопросов национальной безопасности — от внутренней и внешней до цифровой и экономической.
Орган будет собираться в случае кризисов, а также разрабатывать долгосрочные стратегии.
К участию в совете также будут приглашены ведущие немецкие эксперты в области безопасности.