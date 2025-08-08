Германия создает Совет по вопросам национальной безопасности

Германия делает шаги к созданию Совета национальной безопасности, чтобы повысить согласованность и эффективность своей политики в области безопасности.

Согласование между министерствами уже началось

По информации агентства, работа над согласованием проекта между ведомствами уже стартовала.

Источники в правительстве сообщают, что регламент работы Совета планируют принять на заседании Кабмина, запланированном на 27 августа.

Штаб-квартира нового органа будет расположена в канцелярии канцлера, что позволит правительству принимать обоснованные решения и использовать стратегическое прогнозирование для выявления среднесрочных и долгосрочных угроз.

— Этот орган позволит правительству принимать обоснованные решения и использовать стратегическое прогнозирование для выявления среднесрочных и долгосрочных угроз, — сообщают правительственные источники.

Создание совета было включено в коалиционное соглашение между консервативным блоком ХДС/ХСС и левоцентристской Социал-демократической партией.

Совет возглавит канцлер, в его состав войдут ведущие министры, представители федеральных земель Германии и должностные лица союзных стран и организаций, включая Европейский Союз и НАТО.

Совет, сформированный по примеру подобных структур в США и Великобритании, будет заниматься широким спектром вопросов национальной безопасности — от внутренней и внешней до цифровой и экономической.

Орган будет собираться в случае кризисов, а также разрабатывать долгосрочные стратегии.

К участию в совете также будут приглашены ведущие немецкие эксперты в области безопасности.

