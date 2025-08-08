Пентагон сможет возвращать предназначенное для Украины оружие в арсеналы США — CNN

Заместитель министра обороны США по политическим вопросам Элбридж Колби подготовил меморандум, который уполномочивает Пентагон отозвать оружие, ранее выделенное для Вооруженных сил Украины.

Об этом 8 августа сообщил телеканал CNN со ссылкой на собственные источники.

Пентагон сможет забирать предоставленное Украине оружие

— Меморандум предоставляет Минобороны право забирать обратно оружие, предусмотренное для Украины. Этот шаг подрывает заверения президента США Дональда Трампа, что США пытаются дать Украине то, что ей нужно, — отметил источник.

Однако, по информации источников, Пентагон, вероятно, пока не прекращал поставки ни одного вида вооружения Украине.

Собеседники телеканала добавили, что пока неясно, получит ли Киев оружие в рамках новой политики Пентагона по Инициативе по оказанию помощи Украине в сфере безопасности (Ukraine Security Assistance Initiative, USAI).

По этой программе американская администрация не использует имеющиеся на складах запасы оружия, а закупает новое вооружение специально для Украины.

В июле стало известно, что министр обороны США Пит Хэгсет приостановил поставки некоторых видов вооружения Украине, основываясь на данных, предоставленных Элбриджем Колби. Позже Дональд Трамп отменил это решение.

Среди вооружения, которое, по информации Колби, может быть в дефиците для вооруженных сил США, назывались ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot и другие виды оружия.

Союзники США будут закупать оружие для Украины

В июле Дональд Трамп объявил, что союзники США по НАТО начнут закупать у Вашингтона оружие, которое впоследствии можно будет передавать Украине. На тот момент согласие на закупку в США дали Германия и несколько скандинавских стран.

Источники также сообщили, что Пентагон сотрудничает с НАТО над созданием системы продажи вооружения европейским странам, которое затем может быть передано Украине.

Планируется открытие специального банковского счета НАТО, куда будут поступать средства от этих операций. Сначала в проект будет инвестировано $10 млрд.

Киев должен предоставить НАТО список желаемого вооружения, а главнокомандующий европейскими силами НАТО Алекс Гринкевич будет решать, есть ли у США достаточные запасы необходимого оборудования в арсеналах перед его продажей европейским партнерам.

