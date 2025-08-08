Поддержка канцлера ФРГ обвалилась до рекордно низкого уровня

В Германии консервативное правительство канцлера Фридриха Мерца столкнулось с самым низким рейтингом одобрения за время своего существования почти через 100 дней после вступления в должность.

Об этом сообщает агентство dpa со ссылкой на опрос телеканала ARD.

Поддержка правительства упала на 10 процентных пунктов за месяц

По данным исследования, удовлетворенность работой правительства среди немецких респондентов резко снизилась: только 29% опрошенных выразили одобрение, что на 10 процентных пунктов меньше по сравнению с прошлым месяцем.

Это худший результат с момента вступления правительства в должность в начале мая.

Как отмечает dpa, в следующую среду исполняется 100 дней с момента прихода к власти правительства Мерца.

Опрос также показал, что 69% респондентов не удовлетворены или совсем не удовлетворены работой правящей коалиции.

Сам канцлер Мерц также испытывает значительную потерю доверия со стороны общественности.

Лишь 32% респондентов заявили, что удовлетворены его руководством, что на 10 процентных пунктов меньше, чем в предыдущем месяце.

Две трети немцев теперь выражают недовольство работой канцлера.

Опрос, проведенный социологической службой Infratest dimap, был осуществлен среди 1 321 избирателя с правом голоса с понедельника по среду на этой неделе, что обеспечивает репрезентативность результатов.

Напомним, что Фридрих Мерц стал новым канцлером Германии в начале мая 2025 года.

