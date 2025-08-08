Укр Рус
Анастасия Гевко, редактор ленты
3 мин.

Саммит Трампа и Путина может состояться на следующей неделе: что известно о возможном месте

Дональд Трамп, Володимир Зеленський, Володимир Путін
Фото: Факти ICTV

Саммит между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным может состояться уже на следующей неделе. Среди возможных мест называют Венгрию, Рим, Швейцарию и Объединенные Арабские Эмираты.

Об этом сообщает Fox News.

Что известно о возможной встрече Путина и Трампа

Журналисты со ссылкой на собственные анонимные источники, ознакомленные с планированием возможной встречи, сообщают, что хотя точное место пока не определено, есть четыре возможных варианта – Рим, ОАЭ, Венгрия или Швейцария.

Однако ожидается, что саммит может сорваться, ведь президент Украины Владимир Зеленский предупредил чиновников о положениях Конституции Украины, которые требуют проведения всенародного референдума по любым территориальным уступкам.

Эта встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным будет первой с момента возвращения Трампа на президентский пост.

По мнению СМИ, это событие особенно важно в контексте полномасштабной войны РФ против Украины, однако нет никаких гарантий, что оно приведет к прекращению боевых действий.

Трамп, выступая позже перед журналистами в Белом доме, не ответил на вопрос о возможном месте встречи с Путиным и Зеленским.

Вместо этого он сказал, что “есть очень хорошая перспектива, что эта встреча состоится”.

Президент США отказался прогнозировать, насколько он близок к достижению соглашения о прекращении боевых действий, заявив: “уже был разочарован этим”.

Источник: Fox News

