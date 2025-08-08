Саммит Трампа и Путина может состояться на следующей неделе: что известно о возможном месте
Саммит между президентом США Дональдом Трампом и российским диктатором Владимиром Путиным может состояться уже на следующей неделе. Среди возможных мест называют Венгрию, Рим, Швейцарию и Объединенные Арабские Эмираты.
Об этом сообщает Fox News.
Что известно о возможной встрече Путина и Трампа
Журналисты со ссылкой на собственные анонимные источники, ознакомленные с планированием возможной встречи, сообщают, что хотя точное место пока не определено, есть четыре возможных варианта – Рим, ОАЭ, Венгрия или Швейцария.
Однако ожидается, что саммит может сорваться, ведь президент Украины Владимир Зеленский предупредил чиновников о положениях Конституции Украины, которые требуют проведения всенародного референдума по любым территориальным уступкам.
Эта встреча между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным будет первой с момента возвращения Трампа на президентский пост.
По мнению СМИ, это событие особенно важно в контексте полномасштабной войны РФ против Украины, однако нет никаких гарантий, что оно приведет к прекращению боевых действий.
Трамп, выступая позже перед журналистами в Белом доме, не ответил на вопрос о возможном месте встречи с Путиным и Зеленским.
Вместо этого он сказал, что “есть очень хорошая перспектива, что эта встреча состоится”.
Президент США отказался прогнозировать, насколько он близок к достижению соглашения о прекращении боевых действий, заявив: “уже был разочарован этим”.