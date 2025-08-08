США предлагают $50 млн за информацию, которая поможет арестовать Мадуро

Соединенные Штаты предлагают вознаграждение в размере $50 млн за информацию, которая приведет к аресту самопровозглашенного президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Об этом заявила генеральный прокурор США Пэм Бонди в обращении в социальной сети X.

США объявили вознаграждение за информацию о Мадуро

– Сегодня Министерство юстиции США и Госдепартамент объявляют награду в размере $50 млн за информацию, которая приведет к аресту Николаса Мадуро, – заявила Бонди.

Она назвала Мадуро одним из крупнейших торговцев наркотиками в мире и угрозой национальной безопасности.

Сейчас смотрят

Генпрокурор США обвинила Мадуро в сотрудничестве с бандой Трен-де-Арагуа и наркокартелем Синалоа “для распространения смертоносных наркотиков и насилия в нашей стране”.

Ранее Соединенные Штаты предлагали вознаграждение в размере $25 млн за информацию, которая поможет арестовать Мадуро.

Напомним, Украина не признала результаты президентских выборов в Венесуэле и, соответственно, Мадуро в качестве легитимного президента. Таким образом, Киев присоединился к позиции Европейского Союза.

В июле 2024 года в Венесуэле состоялись президентские выборы. Избирательная комиссия объявила о переизбрании Мадуро на третий срок с результатом 51,2% голосов против 44% у Эдмундо Гонсалеса. Однако независимые экзит-поллы и быстрые подсчеты показывали, что Гонсалес на самом деле получил 70%.

После этого в столице страны Каракасе вспыхнули протесты, за которыми последовали разгоны митингующих. Мадуро заявил о задержании 2 тыс. протестующих.

Правительства Соединенных Штатов, Аргентины, Перу, Уругвая и Эквадора признали Гонсалеса победителем голосования. Однако в январе состоялась “инаугурация” Мадуро.

Скриншот: X/AGPamBondi

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.