Трамп анонсировал подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном
Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 августа в Белом доме примет лидеров Азербайджана и Армении, во время которой они подпишут мирное соглашение.
Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social 7 августа.
Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение
– Эти две страны много лет находились в состоянии войны, что привело к гибели тысяч людей. Многие лидеры пытались положить конец войне, но без успеха, вплоть до сих пор, благодаря Трампу, – заявил он.
По его словам, его администрация достаточно давно вела переговоры с Баку и Ереваном.
Трамп заявил, что 8 августа президент Азербайджана Ильгам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян также подпишут соглашения с Соединенными Штатами, чтобы “совместно использовать экономические возможности, чтобы мы могли полностью раскрыть потенциал региона Южного Кавказа”.
Президент США добавил, что очень гордится Алиевым и Пашиняном, назвав их “мужественными лидерами, которые делают правильные вещи для великого народа Армении и Азербайджана”.
По словам Трампа, это будет исторический день для Армении, Азербайджана, Соединенных Штатов и всего мира.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном длится несколько десятилетий – еще со времен распада СССР, когда регион Нагорный Карабах фактически вышел из-под контроля Баку и перешел под влияние Еревана.
В сентябре 2023 года азербайджанские войска взяли регион под полный контроль. В марте 2025 года глава МИД Азербайджана заявлял, что страны согласовали текст мирного соглашения.