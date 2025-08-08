Трамп анонсировал подписание мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном

Президент США Дональд Трамп заявил, что 8 августа в Белом доме примет лидеров Азербайджана и Армении, во время которой они подпишут мирное соглашение.

Об этом он написал в своей социальной сети Truth Social 7 августа.

Армения и Азербайджан подпишут мирное соглашение

– Эти две страны много лет находились в состоянии войны, что привело к гибели тысяч людей. Многие лидеры пытались положить конец войне, но без успеха, вплоть до сих пор, благодаря Трампу, – заявил он.

По его словам, его администрация достаточно давно вела переговоры с Баку и Ереваном.

Трамп заявил, что 8 августа президент Азербайджана Ильгам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян также подпишут соглашения с Соединенными Штатами, чтобы “совместно использовать экономические возможности, чтобы мы могли полностью раскрыть потенциал региона Южного Кавказа”.

Президент США добавил, что очень гордится Алиевым и Пашиняном, назвав их “мужественными лидерами, которые делают правильные вещи для великого народа Армении и Азербайджана”.

По словам Трампа, это будет исторический день для Армении, Азербайджана, Соединенных Штатов и всего мира.

Конфликт между Арменией и Азербайджаном длится несколько десятилетий – еще со времен распада СССР, когда регион Нагорный Карабах фактически вышел из-под контроля Баку и перешел под влияние Еревана.

В сентябре 2023 года азербайджанские войска взяли регион под полный контроль. В марте 2025 года глава МИД Азербайджана заявлял, что страны согласовали текст мирного соглашения.

