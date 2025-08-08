Армения и Азербайджан подписали мирное соглашение в Белом доме

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали мирное соглашение, цель которого — окончательно урегулировать длительный конфликт между государствами. Посредником в переговорах выступил президент США Дональд Трамп.

Трансляцию подписания мирного соглашения ведет Белый дом.

Мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

Подписание документов состоялось в Вашингтоне, трансляцию вел Белый дом. Стороны заключили несколько соглашений, среди которых ключевым стало рамочное двустороннее соглашение между Арменией и Азербайджаном.

— Армения и Азербайджан обязуются навсегда прекратить все боевые действия, открыть торговлю и уважать территориальную целостность друг друга, — заявил Трамп во время совместного брифинга с Пашиняном и Алиевым.

Текст мирного соглашения содержит 17 пунктов, которые сейчас не разглашаются, но некоторые положения уже известны.

Соглашение предусматривает взаимное признание суверенитета и территориальной целостности, развитие экономического сотрудничества и ряд мер для стабилизации отношений.

Одним из важных пунктов является создание транзитного маршрута через Зангезурский коридор, который соединит основную территорию Азербайджана с анклавом Нахичевань.

По данным СМИ, соглашение также содержит обязательства сторон отказаться от международных исков и не размещать войска третьих стран на общей границе.

Среди других положений – определение линии границы, обмен пленными и меры поддержки для беженцев и внутренне перемещенных лиц.

Документ должен стать комплексной основой для налаживания сотрудничества и завершения конфликта, который длился десятилетиями.

Что известно о конфликте между Арменией и Азербайджаном

Противостояние между Арменией и Азербайджаном началось после распада СССР, когда Нагорный Карабах перешел под влияние Еревана.

В сентябре 2023 года Азербайджан в ходе “антитеррористической операции” установил контроль над всем Нагорным Карабахом.

До этого большинство населения региона составляли этнические армяне, которые массово покинули его после завершения боевых действий.

Позже премьер-министр Никол Пашинян официально признал территорию Азербайджана площадью 86,6 тыс. кв. км, включающую Нагорный Карабах. Это стало основой для соглашения о перемирии.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о своей заинтересованности в мирном урегулировании между Арменией и Азербайджаном. После подписания соглашения предполагается отмена ограничений на военное сотрудничество с Азербайджаном.

Фото: Белый Дом

