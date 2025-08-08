Европа обеспокоена скрытым импортом российского газа через Турцию

В Европе растут опасения, что российский газ продолжит скрытно попадать в ЕС через Турцию после полного запрета энергоресурсов из РФ.

Об этом сообщает Politico.

Турция отказывается поддержать план ЕС по отказу от газа РФ

Как отмечает издание, нежелание Турции поддержать план ЕС по полному отказу от российских энергоресурсов с конца 2027 года создает угрозу теневого импорта в Европу через территорию страны.

Турция благодаря своему географическому положению является ключевой транзитной страной для импорта энергоресурсов в ЕС.

В связи с планом полного отказа от российских энергоресурсов Брюссель стремится усилить мониторинг за тем, как и откуда газ попадает в ЕС, для чего нужна информация от транзитных стран.

— Сдержанность Турции в соблюдении европейских положений о мониторинге может создать проблемы для эффективного применения предложенного закона — в частности, учитывая растущую роль Турции как транзитной страны, — отметил финский евродепутат Вилле Ниинистьо.

МИД Турции в комментарии Politico заявил, что санкционные меры Евросоюза — дело ЕС, но Анкара считает, что «односторонние санкции создают риски для экономик и усиливают беспокойство в сфере энергетики».

Турция будет применять только санкции, одобренные Совбезом ООН.

Ниинисто добавил, что если Турция не захочет полноценно сотрудничать в вопросе мониторинга и прозрачности, страны-члены ЕС не будут иметь необходимой информации для определения происхождения газа из Турции.

Напомним, Еврокомиссия представила дорожную карту полного прекращения импорта российского газа до конца 2027 года.

