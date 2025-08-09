Укр Рус
Евгения Мороз, редактор ленты новостей
3 мин.

Саммит по безопасности в Британии: США, Украина и Европа согласуют позиции перед встречей Трампа и Путина

Британія Україна
Фото: Getty Images

9 августа в Великобритании пройдет саммит советников по национальной безопасности с участием представителей США, Украины и европейских стран. Мероприятие организуют глава МИД Британии Дэвид Лемми и вице-президент США Джей Ди Вэнс.

Об этом сообщает Sky News.

Украина, США и Европа проведут в субботу саммит советников по нацбезопасности: что известно

Как сообщает издание, утром президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер обсудили подготовку встречи, которую назвали важной площадкой для обсуждения прогресса на пути к справедливому и прочному миру.

Стороны согласились с необходимостью усиливать давление на президента РФ Владимира Путина для прекращения его агрессии, а также отметили стремление президента США Дональда Трампа завершить войну.

По данным Axios, встреча в Лондоне призвана согласовать единую позицию перед запланированными переговорами Трампа и Путина, которые должны состояться 15 августа на Аляске. Часть украинских и европейских дипломатов опасается, что Вашингтон может согласиться на российские условия без учета их позиций.

СМИ сообщают, что спецпосланник Трампа Стив Уиткофф во время своего визита в Москву получил различные сигналы от Путина: сначала речь шла о выводе украинских войск только с Донбасса в обмен на отход РФ из части Херсонщины и Запорожья, позже — о замораживании нынешних позиций российских войск на Юге.

Украинская власть отмечает, что любое решение об отказе от территорий невозможно без референдума, а президент Зеленский ранее заявлял, что Украина не будет отдавать свою землю.

