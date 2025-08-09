Индия поддержала предстоящий саммит Трампа и Путина на Аляске, несмотря на торговый конфликт

Индия приветствовала договоренность между президентом США Дональдом Трампом и президентом России Владимиром Путиным о проведении 15 августа 2025 года мирного саммита на Аляске, назвав его возможным прорывом в прекращении войны в Украине.

Об этом сообщает The Times of India.

Индия поддержала саммит Трампа и Путина на Аляске: что известно

— Индия приветствует взаимопонимание, достигнутое между Соединенными Штатами и Российской Федерацией относительно встречи на Аляске. Эта встреча обещает положить конец продолжающемуся конфликту в Украине и открыть перспективы мира. Как неоднократно заявлял премьер-министр Нарендра Моди — это не эпоха войны, — говорится в заявлении МИД Индии.

Встреча, которая станет первым визитом Путина в США за последние 10 лет, состоится на фоне обострения торговых отношений между Вашингтоном и Нью-Дели. Ранее Трамп обвинил Индию в поддержке военной машины Москвы из-за покупки российской нефти и ввел дополнительные 25% пошлин на индийский импорт, что подняло общий тариф до 50%.

По словам американского лидера, саммит на Аляске — его прямая попытка выполнить предвыборное обещание закончить войну в Украине в течение 24 часов. Кремль подтвердил встречу после переговоров Путина с американским спецпосланником Стивом Уиткоффом в Москве, но об участии президента Украины Владимира Зеленского пока не сообщалось.

