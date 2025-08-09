Иран заблокирует строительство поддерживаемого США транспортного коридора на Южном Кавказе, даже если не получит поддержки со стороны России.

Об этом заявил старший советник верховного лидера Ирана Али Акбар Велаяти, сообщают Tashim и Iran International.

Иран назвал коридор США через Армению угрозой для Кавказа: что известно

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали при посредничестве президента США Дональда Трампа мирное соглашение. Документ предоставляет Вашингтону исключительные права на строительство и управление транзитным маршрутом через Армению — так называемым Зангезурским коридором, который соединит материковый Азербайджан с Нахичеванью, минуя Иран и Россию. Управлять коридором в течение 99 лет, с возможностью продления, будет американская компания.

Велаяти заявил, что проект угрожает безопасности региона и меняет его геополитическую карту. Он назвал коридор политическим сговором, который может позволить НАТО закрепиться между Россией и Ираном. По его словам, Иран всегда выступал против этого маршрута и уже проводил военные учения на границе, чтобы продемонстрировать готовность его заблокировать.

Он отметил, что будет действовать с Россией или без нее и напомнил, что, по его мнению, Москва также имеет стратегические возражения относительно этого проекта.

