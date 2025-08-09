Лемми и Вэнс обсудили мирный план для Украины с партнерами в Британии

Главное В Великобритании состоялась встреча Лемми и Венса с Украиной и партнерами по мирному плану.

Встреча состоялась по просьбе США.

Цель переговоров – согласовать позицию перед саммитом Трампа и Путина 15 августа на Аляске.

9 августа в резиденции Чивнинг (Кент, Великобритания) состоялась встреча министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми и вице-президента США Джей Ди Венса с представителями Украины и европейских партнеров.

Об этом сообщает The Guardian.

Цель переговоров — согласовать общую позицию по мирному урегулированию войны в Украине накануне запланированного на 15 августа саммита президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина в Аляске.

Комментарий Трампа о необходимости обмена территориями вызвал жесткую реакцию Киева. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина не отдаст ни одной своей земли оккупантам и что любые договоренности без участия Киева — мертвые решения.

В переговорах в Чивнинге приняли участие руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак, министр обороны Рустем Умеров, а также советники по нацбезопасности Франции, Германии, Италии, Финляндии и Польши.

Дэвид Лемми заявил, что поддержка Украины со стороны Великобритании остается непоколебимой. Зеленский отметил, что встреча была конструктивной и позволила учесть как аргументы Украины, так и потенциальные риски.

Перед этим Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, во время которого они согласились, что необходимо усиливать давление на Путина для завершения войны.

Если саммит Трампа и Путина состоится, это будет первая встреча президента США с лидером России с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году.

