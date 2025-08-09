Спецпосланник американского президента Стив Уиткофф неправильно понял российского диктатора Владимира Путина. Кремль по-прежнему жаждет захватить четыре украинские области.

Об этом пишет немецкий таблоид Bild со ссылкой на источники.

Уиткофф неверно понял Путина

Владимир Путин не отказался от желания полностью контролировать четыре украинские области – Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую.

Источники сообщили, что диктатор предложил лишь частичное прекращение огня. Речь идет об отказе от атак на энергетические объекты и крупные города в тылу. В то же время о всеобъемлющем прекращении огня речи не идет.

Что касается США, то американцы предложили заморозить конфликт по действующей линии фронта в обмен на широкое снятие санкций и новые экономические соглашения с Россией. По информации таблоида, Москва не хотела идти на это предложение.

Более того, Уиткофф неверно понял заявления Путина, приняв их за уступку. Требование России, чтобы Вооруженные силы Украины “мирно ушли” из Херсона и Запорожья, посланник Трампа понял как предложение “мирного ухода” россиян из этих самых регионов.

– Уиткофф не знает, о чем говорит, – заявил украинский правительственный чиновник в разговоре с BILD.

По информации редакции таблоида, такую оценку разделяют и представители немецкого правительства.

Также вечером 7 июля состоялась телефонная конференция, в которой приняли участие Уиткофф, госсекретарь Марко Рубио, вице-президент США Джей Ди Вэнс и европейские партнеры. У европейцев сложилось впечатление, что американцы еще сами не пришли к единому пониманию того, что происходит.

Прежде всего, это было связано с Уиткоффом, чьи заявления о разговоре с Путиным в Кремле были восприняты как путанные. Отмечается, что европейцам он показался «перегруженным и малокомпетентным», когда говорил о территориальных вопросах.

Кроме того, вероятно, между Уиткоффом и Рубио есть разногласия по поводу роли Европы. Госсекретарь подчеркивал, что европейцы должны быть вовлечены в переговоры, тогда как Вэнс и Уиткофф хотели только информировать Европу о результатах дальнейших шагов Трампа.

Напомним, 6 августа Уиткофф прибыл в Россию и встретился с Путиным. Это произошло за два дня до истечения срока, установленного президентом США Дональдом Трампом для достижения мирного соглашения по Украине или введения новых санкций против Москвы.

