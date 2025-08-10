Это возможно: Уитакер не исключает участие Зеленского в саммите Трампа и Путина

По мнению постоянного представителя США при НАТО Мэттью Уитакера, “возможно”, что президент Владимир Зеленский примет участие во встрече между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным, которая должна состояться на Аляске.

Об этом пишет The Hill.

Уитакер предполагает участие Зеленского в саммите на Аляске

В эфире программы State of the Union ведущая CNN Дана Баш спросила Уитакера, может ли Зеленский быть приглашен на саммит Трампа и Путина на Аляске для обсуждения вопроса прекращения войны.

Сейчас смотрят

— Я, безусловно, думаю, что это возможно. Знаете, очевидно, не может быть соглашения, с которым не согласятся все стороны, участвующие в нем, — ответил Уитакер.

Президент США планирует встретиться с Путиным на Аляске 15 августа для обсуждения войны между РФ и Украиной, которая длится более трех лет.

В Белом доме говорили, что речь будет идти о возможных территориальных уступках.

— Речь идет о территориях, за которые велись бои три с половиной года. Погибло много россиян, много украинцев. Мы рассматриваем этот вопрос и, собственно, собираемся кое-что вернуть и кое-что обменять. Это сложно. На самом деле ничего простого здесь нет. Но мы получим часть обратно и кое-что поменяем, — сказал Трамп в пятницу, 8 августа.

Также звучали предположения, что Белый дом может пригласить Зеленского на Аляску.

— Президент остается открытым к проведению трехстороннего саммита с обоими лидерами. Сейчас Белый дом планирует двустороннюю встречу, о которой попросил президент Путин, — сообщил чиновник Белого дома в комментарии журналистке NewsNation Либби Дин.

В субботу, 9 августа, Путин передал спецпосланнику Стивену Уиткоффу предложение о прекращении огня.

Как писало издание Wall Street Journal, предложенное им соглашение предусматривает полное прекращение боевых действий в обмен на Восток Украины.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что “любые решения, принятые без Украины, — это решения против мира”.

— Эти решения мертворожденные, нежизнеспособные решения. Всем нужен честный и настоящий мир. Мир, который люди будут уважать, — подчеркнул он.

Несмотря на то, что саммит президентов США и РФ получил смешанные отзывы, Уитакер отметил, что он верит в то, что “привлечение Трампа, безусловно, приближает мир”.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.